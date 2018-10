Premier League: Arsenal rate la 12e victoire

La belle série des Gunners a pris fin ce dimanche... En match décalé de la 10e journée de Premier League, Arsenal pensait tenir sa douzième victoire de rang toutes compétitions confondues, avant de devoir concéder le nul (2-2) sur la pelouse du voisin londonien, Crystal Palace. Les Eagles ont d'abord mené au score sur un penalty de Luka Milivojevic (45e+1), mais ont cédé coup sur coup en seconde période, d'abord sur un coup franc splendide de Granit Xhaka (51e), puis devant Pierre-Emerick Aubameyang (56e) suite à une action confuse entachée d'un geste de la main d'Alexandre Lacazette.

Mamadou Sakho et ses coéquipiers ont fini par arracher le nul (2-2) dans les dernières minutes, suite à une faute de Xhaka dans sa surface, offrant un penalty de nouveau transformé par le bourreau serbe de la première période (83e). Et au classement, la troupe d'Unai Emery se retrouve désormais distancée de quatre points par le leader Liverpool, de deux points par les Blues de Chelsea, et à une longueur de Manchester City, qui ira défier Tottenham lundi soir.