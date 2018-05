Qui prendra le relais d'Arsène Wenger ? Après 22 ans sur le banc d'Arsenal, le manager français a décidé de passer la main et le club londonien ne veut pas se tromper sur le nom de son successeur. Plusieurs grands coaches auraient déjà été approchés, mais aucun ne se distingue réellement. Luis Enrique, qui reste sur une année sabbatique après son départ du Barça, a clairement l'envergure, mais l'Espagnol de 48 ans serait trop ambitieux en termes de salaire.

Sélectionneur de l'Allemagne depuis douze ans, Joachim Löw pourrait parfaitement s'inscrire dans la continuité d'Arsène Wenger. Les deux hommes ont plusieurs points communs: une attitude plutôt calme sur le banc, un attrait pour le football offensif... Mais, à 58 ans, ce dernier ne représente pas vraiment l'avenir et Arsenal a besoin de sang neuf pour se relancer. De plus, Löw attendra sûrement la fin de la Coupe du monde pour décider de son avenir. Or, les Gunners voudraient être fixés rapidement pour préparer au mieux la saison prochaine.

Et si c'était Jardim ?



Les tabloïds anglais citent également Massimiliano Allegri, qui ne serait pas insensible à l'idée de se frotter au football anglais, mais la Juve ne veut pas perdre un coach qui lui a permis de retrouver les sommets sur la scène européenne. Le board d'Arsenal se pencherait alors sur des techniciens certes moins expérimentés, mais non dénués d'intérêts. Légende du club et idole des supporters, Patrick Vieira (41 ans), qui officie en MLS depuis 2016 (New York City FC), a clairement beaucoup d'atouts.

La candidature de Mikel Arteta (36 ans) est également à suivre. L'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City connaît bien la Premier League et Arsenal, avec qui il a joué entre 2011 et 2016 avant de se retirer des terrains. Mais l'ancien milieu de terrain n'a encore jamais été entraîneur n°1 d'une équipe professionnelle. Malgré ses 30 ans, Julian Nagelsmann est lui déjà en poste à Hoffenheim, quatrième de Bundesliga. Mais ce serait un immense pari pour les Gunners.

Reste un nom, celui de Leonardo Jardim. Après quatre belles saisons à Monaco, le technicien portugais de 43 ans, qui a obtenu la reconnaissance de ses pairs, pourrait être tenté de se lancer dans un nouveau défi. Nice-Matin annonce même que le club de la Principauté serait prêt à lui offrir un bon de sortie. Et si c'était lui le favori ?