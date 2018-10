Premier League: Arsenal déroule avec un doublé de Lacazette 

En grande forme en ce moment, Arsenal s’est imposé sur le terrain voisin de Fulham (1-5), dimanche en Premier League. La formation d’Unai Emery enchaîne une 9e victoire consécutive toutes compétitions confondues et se retrouve 3e du championnat.

Alexandre Lacazette a porté les Gunners en inscrivant un doublé (29e et 49e). Aaron Ramsey a trouvé le chemin des filets (67e) et Pierre-Emerick Aubameyang, entré en jeu, a aussi marqué deux buts (79e et 91e).

Les promus londoniens, eux, poursuivent leur mauvais début de saison avec une 5e défaite. Ils sont 17e. André Schürrle a sauvé l’honneur (44e) pour la formation emmenée par Jean Michaël Seri et André-Frank Zambo Anguissa.