Premier League: Arsenal cartonne West Ham sur le tard

Pour le premier match du reste de la vie d'Arsène Wenger en tant que manager d'Arsenal, les Gunners signent ce dimanche, à l'Emirates Stadium, dans le cadre de la 35e journée de Premier League, une large victoire à l'occasion du derby face à West Ham (4-1).

Alors que Marko Arnautovic, auteur de l'égalisation pour les Hammers (64e), avait su répondre à l'ouverture du score de Nacho Montreal (51e), les Gunners vont faire sauter le verrou adverse en inscrivant 3 buts supplémentaires dans les 10 dernières minutes de jeu par Aaron Ramsey (82e) et Alexandre Lacazette, auteur d'un doublé (85e, 89e).

L'équipe de Wenger, à 4 jours de la demi-finale aller de Ligue Europa face à l'Atlético Madrid, programmée jeudi, à Londres, reviennent à 6 points de Chelsea et de la 5e place. Pour West Ham, 15e avec seulement 6 points d'avance sur la zone rouge, la lutte pour le maintien reste plus que jamais d'actualité.

