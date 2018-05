Premier League: Arsenal a bien fêté Wenger, Chelsea met la pression

Pour son dernier match à l’Emirates Stadium avec Arsenal, dimanche après-midi contre Burnley, Arsène Wenger a eu le droit à une belle fête, et à une haie d’honneur des joueurs des deux équipes avant le carton de ses hommes (5-0), sur un doublé d’Aubameyang (14e et 75e), et des réalisations de Lacazette (45e), Kolasinac (54e) et Iwobi (64e). Les Gunners assurent ainsi définitivement leur 6e place, avec désormais six points de plus que leurs adversaires du jour.

Vainqueur de Liverpool 1-0, grâce à une tête d’Olivier Giroud (32e), Chelsea réalise une superbe opération et peut toujours rêver à la Ligue des champions. Car si les Blues restent 5es, ils reviennent à trois points des Reds (3es), qui comptent une rencontre en plus, et à deux longueurs de Tottenham (4e) à deux journées de la fin.