Premier League: 10e victoire de rang pour City 

Manchester City n’a pas manqué de reprendre le large en tête de la Premier League, vainqueur ce samedi de Bournemouth dans le cadre de la 14e levée de championnat. Les Citizens ont fait la différence par Silva, Sterling et Gundogan, quand Wilson a un temps répliqué. Les Skyblues relèguent ainsi les Reds de Liverpool à cinq longueurs, en attendant la sortie dominicale de ces derniers. Dans le même temps, Leicester s'est provisoirement emparé de la septième place en venant à bout de Watford (2-0). Brighton, West Ham et Crystal Palace ont conforté leur rang dans le ventre mou du classement aux dépens respectivement de Huddersfield (1-2), de Newcastle (0-3) et de Burnley (2-0).