Pour Mourinho, Pogba en fait trop

Depuis plusieurs semaines, les tabloïds britanniques font état de relations de plus en plus glaciales entre José Mourinho et Paul Pogba, même si en apparence, les deux hommes font tout pour prouver le contraire. Le manager de Manchester United s'agace de l'attitude générale et des performances en dents de scie de l'international tricolore, qui semble lui las de la vision tactique et des orientations de son coach. Et ce n'est pas la prestation de l'ancien Turinois, dimanche lors de la défaite des Red Devils contre West Bromwich Albion (0-1) lors de la 34e journée de Premier League, qui va plaider en sa faveur.

"Toujours une touche de trop, un dribble de trop…" José Mourinho

Encore une fois, l'international tricolore n'a eu aucun impact dans le jeu, et le Special One ne s'est ensuite pas privé pour faire passer le message, avec une certaine retenue néanmoins. "Le match de Paul Pogba a été compliqué, comme pour beaucoup d’autres. Toujours une touche de trop, un dribble de trop…", a noté l'ancien boss du FC Porto. Pas question pour José Mourinho de s'évertuer à défendre son joueur, bien trop irrégulier à son goût. En club, le Red Devil n'est donc pas du tout mis en confiance et ne bénéficie d'aucun traitement de faveur. Tout l'inverse de ce qui se passe en sélection en quelque sorte, où Didier Deschamps s'évertue pour sa part à systématiquement venir au secours de ses joueurs critiqués avec trop de véhémence.

"J’attends de Paul qu’il garde une certaine stabilité"

Ce qui est le cas de Paul Pogba depuis quelques temps déjà... Le patron des Bleus souhaite que les joueurs retenus évoluent dans le meilleur environnement possible en sélection, et se refuse à tancer publiquement l'un de ses poulains. Le linge sale se lave en famille pour le champion du monde 1998, un adage qui n'est pas forcément adapté à la méthode José Mourinho. "J’attends de Paul qu’il garde une certaine stabilité et qu’il ne fasse pas un bon match, puis un match moyen et un mauvais match. Il doit essayer de garder ce niveau de stabilité et c’est cette stabilité qui aboutira sur un match spécial avec des performances spéciales", avait souligné le Lusitanien au sortir du succès acquis contre Manchester City il y a quelques jours. Visionnaire, le Special One ?