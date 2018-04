Pour Desailly, Hazard doit partir de Chelsea

Le coupable est déjà tout trouvé à Chelsea: c’est Antonio Conte. Sur un siège éjectable, le manager italien va payer les pots cassés après l’exercice raté des Blues, actuels cinquièmes de Premier League et quasiment hors course pour une qualification en Ligue des champions. L’année passée, pour sa première saison en Angleterre, il avait pourtant mené le club londonien jusqu’au titre. Mais l’état de grâce n’a pas duré et il ne devrait pas y résister. Justifié ? Pas pour Marcel Desailly.

L’ancien défenseur de l’équipe de France (49 ans), passé par Stamford Bridge de 1998 à 2004, estime que le technicien transalpin n’est pas le seul responsable de la situation. "Ce qui fonctionnait la saison dernière avec Conte ne peut pas soudainement ne plus fonctionner cette saison, estime-t-il dans le Daily Mail. Avant, ils ont changé le coach et gardé les joueurs. Cette fois, ils devraient garder le coach et se séparer de quatre ou cinq joueurs." Parmi lesquels Eden Hazard, la star de l’équipe.

Le fusible Hazard

Si "l’échec de Chelsea a été collectif", dixit l’ex-international tricolore, qui ne manque pas de rappeler l’éviction de Diego Costa et le transfert de Nemanja Matic à Manchester United, ceux qui étaient censés tirer le groupe vers le haut ont failli à leur mission. A commencer par le milieu offensif belge qui, selon lui, doit plier bagage. "Si demain vous vendez Hazard, vous pouvez recruter trois joueurs qui peuvent progresser", dit-il. Mais sans la C1, le pouvoir d’attraction du CFC n’est plus le même.

Un paramètre qui n’inquiète pas vraiment celui qui est désormais consultant pour beIN SPORTS. "Roman Abramovitch (le propriétaire des Blues, ndlr) est quelqu’un de passionné et sera déçu (de manquer la Ligue des champions), mais ils seront quand même capables d’avoir de bons joueurs", assure-t-il. Il faudra aussi que les dirigeants londoniens parviennent à retenir certains cadres de l’équipe, comme Thibaut Courtois, N’Golo Kanté ou Willian. Et ça, ce n’est vraiment pas gagné…