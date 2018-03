Pogba reprend sa place

Jose Mourinho n’est pas totalement obtus. L’entraîneur de Manchester United a sifflé la fin de la récréation samedi contre Swansea, en réintégrant Paul Pogba dans le 11 de départ des Red Devils. Un peu dans la veine de son match de mardi en Russie, avec les Bleus, le milieu de terrain français est resté sobre, sans geste superflu. De retour à côté de Matic parmi les deux milieux défensifs du 4-2-3-1, sa prestation a été solide, et il aurait pu être passeur décisif à deux reprises pour Mata et Romelu Lukaku.

Pourtant, Mourinho s’était à nouveau montré agacé à son sujet vendredi, en conférence de presse: "Lorsqu’il s’est blessé au mois de septembre, il a décidé, avec le staff médical, de ne pas se faire opérer. Il a très, très bien guéri, il s’est très bien rétabli de cette blessure. On peut avoir des rechutes sur cette partie du corps, mais ce n’était pas du tout son cas. Son état de forme n’a donc rien à voir avec ça." Paul Pogba avait été touché aux ischio-jambiers, ce qui l’avait notamment conduit à manquer les rassemblements de l’équipe de France en septembre et octobre.

Deschamps: "J'espère que sa fin de saison sera meilleure"

Retenu parmi les trois nommés pour être élu homme du match, sur le compte Twitter de Manchester United, l’ancien joueur de la Juventus a peut-être regagné sa place de manière définitive. Ce qui ferait un immense plaisir à Didier Deschamps, qui avait prévenu mardi soir sur Canal+ Sport: "J’espère que sa fin de saison sera meilleure en club. Mais ses six premiers mois étaient très bien, là ça fait un mois et demi… Mais ce sont surtout ses problèmes physiques qui ont, sans doute, amené cette situation un peu compliquée."

Depuis, Mourinho a donc donné sa version des faits. Engagés seulement en Premier League et en FA Cup, où ils sont qualifiés pour les demi-finales (ils affronteront Tottenham dans trois semaines), les Red Devils et Paul Pogba peuvent assurer une fin de saison tout à fait convenable en terminant deuxièmes du championnat. Avec Romelu Lukaku, buteur pour la 100e fois de sa carrière en Premier League (1-0, 5e), et Alexis Sanchez, qui a lui marqué son deuxième but sous le maillot mancunien (2-0, 20e). Même si ce dernier, contrairement à la grande majorité de ses coéquipiers, n’a plus la carotte de la Coupe du monde 2018 pour se motiver.