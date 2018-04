Pogba renverse Manchester

Un troisième sacre en Premier League, devant son public, face au voisin United, l'opportunité était parfaite pour Manchester City... Un moyen idéal d'oublier la déroute à Liverpool mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions (0-3). Le trophée était même pratiquement gravé à la pause de ce derby mancunien comptant pour la 33e journée du championnat anglais ! Parce que les Citizens dominaient largement des Red Devils amorphes et menaient fort logiquement 2-0. Mais pour la deuxième fois en quatre jours, la machine de Pep Guardiola s'est enrayée...

Les déferlantes rouge et noir ont succédé aux vagues bleues du premier acte. Et pour répondre aux réalisations de Vincent Kompany, de la tête sur corner (1-0, 25e), et Ilkay Gündogan, d'un enchaînement splendide dans la surface (2-0, 30e), qui d'autre que le controversé Paul Pogba et son extravagante chevelure... bleue ? Le Français a d'abord conclu parfaitement un mouvement splendide avec le centre d'Alexis Sanchez, la remise inspirée de la poitrine d'Ander Herrera et la demi-volée de "Pogboum" (2-1, 53e). Un trio déterminant dans ce retournement de situation complètement fou. Deux minutes plus tard, le Tricolore égalisait de le tête sur un centre du Chilien (2-2, 55e). United miraculé, United déchaîné ! Au point d'aller arracher la victoire par Chris Smalling sur une nouvelle offrande de Sanchez (2-3, 69e).

Les Skyblues peuvent légitimement s'en prendre à l'arbitre, particulièrement clément avec Ashley Young tout au long du match mais surtout lors d'un gros tacle dans la surface sur Sergio Agüero, lancé en fin de rencontre. Ils peuvent surtout s'en vouloir de cette semaine terrible après une saison si parfaite... Manchester City conserve 13 points d'avance sur United à six journées de la fin. Son titre de champion n'est donc que retardé mais ces deux défaites dans deux matches primordiaux laisseront un goût amer aux supporters. A moins de renverser Liverpool.