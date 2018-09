Pogba: "Je ne peux pas dire ça, mais..."

Trois jours après son large succès sur la pelouse des Young Boys en Ligue des champions dans le sillage d’un Paul Pogba étincelant (0-3), Manchester United, déjà décroché dans la course au titre, s’est montré incapable de battre Wolverhampton samedi après-midi, concédant un match nul face au promu (1-1).

Après la rencontre, José Mourinho a pointé du doigt l’attitude de ses joueurs, face à des Wolves qui ont joué "le match de leur vie". "Peut-être que c’est vrai, qu’on aurait dû avoir plus faim à certains moments. Il a peut-être raison, je ne sais pas", a ensuite lancé Pogba, rapporte The Telegraph.

"Je ne suis qu'un joueur"

Le milieu terrain français, passeur décisif mais auteur d’une perte de balle coupable sur l’égalisation adverse, n’est pas totalement en phase avec son coach, et il ne s’est pas arrêté là: "Je ne suis pas l’entraîneur, je ne peux pas dire ça, mais… on devrait évidemment montrer plus d’options de jeu. Mais je ne peux pas dire ça, parce que je ne suis qu’un joueur. C’est ce que je pense, qu’on devrait mieux bouger, oui."

Des déclarations qui sonnent comme un désaveu pour l’entraîneur portugais, et son jeu jugé trop restrictif. "Quand on joue à domicile, on devrait attaquer, attaquer et attaquer. On est à Old Trafford. On est là pour attaquer. Je pense que nos adversaires ont peur quand ils voient Manchester United qui attaque et attaque encore. C’était notre erreur", a poursuivi le champion du monde, qui n’a probablement pas amélioré ses relations avec le "Special One" suite à cette sortie.