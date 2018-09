Pogba aurait demandé son départ à Mourinho

On n’est pas près de revoir Paul Pogba avec le brassard de capitaine sous le maillot de Manchester United. Et pas seulement parce qu’Antonio Valencia, l’habituel porteur du dit brassard, blessé aux ischio-jambiers cet été, s’apprête à faire son retour. Vexé par les propos du champion du monde français après le match nul concédé ce week-end face à Wolverhampton (0-0), José Mourinho a en effet décidé de destituer le Français de son rôle de vice-capitaine.

"La seule vérité est que j'ai pris la décision de ne plus faire de Paul Pogba le second capitaine. Je suis le manager. Je prends ces décisions, il n'y a aucun problème", a ainsi confirmé l’entraîneur de MU après l’élimination des Red Devils dès leur entrée en lice en Coupe de la Ligue par Derby County, équipe de D2 entraînée par Frank Lampard.

Pogba a demandé à quitter le club

"Nous sommes à Old Trafford, on doit juste attaquer et presser comme nous l’avons fait la saison dernière contre Tottenham, Liverpool, Chelsea ou Arsenal", avait lancé le Français à l’issue de la rencontre face aux Wolves, ajoutant en guise d’explication à ce manque d’allant offensif: "Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas l’entraîneur." Des déclarations d’après-match restées en travers de la gorge du technicien portugais. Mais pas seulement.

Car à en croire le Times, la décision de José Mourinho de déclasser Paul Pogba aurait été approuvée par le reste de de l’effectif mancunien. De quoi isoler un peu plus le Français au sein du vestiaire des Red Devils, lassé de ses velléités de départ pour le Barça ou la Juventus Turin. D’après le Daily Mail, les déclarations de l’international tricolore ce week-end ne seraient d’ailleurs pas la seule explication à ce déclassement. Le Portugais aurait également pris cette décision après que son milieu de terrain l’a informé de son souhait de quitter le club lors du prochain mercato hivernal. Une demande également formulée auprès d’Ed Woodward, le vice-président exécutif du club.

