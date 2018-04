Old Trafford croque Wenger une dernière fois

Il y avait comme un air de nostalgie dans le Nord de l'Angleterre dimanche. Si le classique entre Manchester United et Arsenal n'a pas forcément fait se lever les foules, Old Trafford a tout de même vécu quelques moments forts.

Arsène Wenger, rival historique des Red Devils ces deux dernières décennies, a été célébré comme il se doit par le public mancunien. L'Alsacien partira en fin de saison avec de nombreux souvenirs auxquels s'ajoutera peut-être celui de dimanche : une ovation nourrie des spectateurs avant le coup d'envoi, le tout aux côtés de José Mourinho et Sir Alex Ferguson.

Menée à la pause après un but rapide de Paul Pogba, à la réception d'une tête sur le poteau d'Alexis Sanchez (1-0, 16e), la troupe de Wenger a réussi à inverser la tendance grâce à Henrikh Mkhitaryan en seconde période. Le milieu arménien, ancien de la maison, a surpris David De Gea d'une frappe sèche (1-1, 51e), n'a pas célébré son but et a lui aussi bénéficié d'une belle ovation à sa sortie (76e).

Un changement qui a coïncidé avec le retour aux affaires des Red Devils dans ce match, ces derniers marquant in-extremis le but de la victoire, grâce à une tête "retournée" sensationnelle de Marouane Fellaini (2-1, 90e+2).

Un but intervenu dans ce que l'on appelle couramment le "Fergie time" à Manchester, ce temps de jeu additionnel qui permettait régulièrement aux Mancuniens de gagner des matches sous Ferguson. Même pour sa dernière à Old Trafford, Arsène Wenger n'y aura pas échappé.

