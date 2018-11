Özil-Sanchez, plus d'argent grâce au Brexit ?

Voté le 23 juin à 51,89%, le Brexit pourrait donc mettre la Premier League sens dessus dessous en limitant le nombre de joueurs étrangers. Pour l’instant, le Brexit embête même certains clubs au moment de négocier de nouveaux contrats. Mesut Özil et Alexis Sanchez pourraient coûter 40 millions d’euros plus chers à Arsenal, comme l’analyse The Times ce jeudi.

Sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2018, le meneur de jeu allemand et l’attaquant chilien négocient actuellement une prolongation. Étrangement, depuis le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE, ils réclament tous deux davantage, à savoir 250 000 livres par semaine, soit 70 000 livres de plus qu’il y a quelques mois.

Tous deux âgés de 27 ans, Özil et Sanchez émargent au même salaire, à environ 8 millions d’euros par an, et espèrent donc en toucher près de 14 millions tous les douze mois. Si Arsène Wenger veut conserver ses deux joueurs majeurs, recrutés respectivement 50 et 37,8 millions d'euros, il devra puiser dans ses économies.