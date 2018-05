Newcastle: Benitez ardemment désiré

Newcastle a terminé la saison par un carton plein face à Chelsea (3-0). Une dernière victoire et la 10e place finale en Premier League qui semble convaincre les dirigeants de continuer à travailler avec un Rafa Benitez pourtant parfois critiqué. "Rafa a comme toujours tout mon soutien et contrairement à certaines informations de la presse qui me traite comme le vilain de l'histoire, je vais m'assurer que chaque centime généré par le club soit disponible pour lui. J'espère que Rafa va rester à Newcastle", a déclaré à la presse Mike Ashley, le propriétaire du club.