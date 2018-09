MU: Zidane prendrait des cours d'anglais

Les difficultés de Manchester United en Premier League (7e après six journées) et les relations conflictuelles entre José Mourinho et certains de ses joueurs, Paul Pogba en particulier, continuent de rendre l'avenir du Portugais précaire. Selon les médias britanniques, The Sun notamment, Zinédine Zidane est toujours favori pour succéder à Mourinho, que ce soit en cours de saison ou au terme de l'exercice en cours. Le quotidien explique notamment que le triple tenant du titre de la Ligue des champions avec le Real Madrid prend actuellement des cours d'anglais pour préparer une éventuelle arrivée en Premier League. Pour rappel, Zidane est sans club depuis son départ de la capital espagnole l'été dernier.