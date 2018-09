MU va dans le mur

La situation devient vraiment explosive à Manchester United, et à ce rythme-là, le premier à sauter entre José Mourinho et Paul Pogba ne sera pas le milieu de terrain français. Quatre jours après une élimination embarrassante en League Cup contre Derby County, club de deuxième division, les Red Devils se sont inclinés sur la pelouse de West Ham (3-1), samedi après-midi, et pourraient glisser à la dixième place du classement à l’issue de cette 7e journée de Premier League.

Malgré son clash avec le manager portugais, le champion du monde tricolore était bien titulaire dans l’entrejeu, dans une position de meneur de jeu derrière un tandem composé de Romelu Lukaku et Anthony Martial. Un trio qui n’a pas fonctionné. Mais ce n’est pas seulement en attaque qu’a échoué le plan du "Special One", venu à Londres avec une défense renforcée qui a pris l’eau d’entrée, débordée sur un centre côté droit de Pablo Zabaleta pour Felipe Anderson (1-0, 6e).

Mourinho en danger

Le "Mou" n’avait pas prévu ça. Il n’avait pas non plus anticipé que les Hammers auraient autant de réussite: juste avant la pause, une frappe d’Andriy Yarmolenko détournée par le malheureux Victor Lindelöf a ainsi permis aux locaux de faire le break (2-0, 43e). Complètement désorganisé, le MUFC a cru revenir dans la rencontre lorsque Marcus Rashford, d’une splendide reprise du talon sur corner, a réduit l’écart (2-1, 71e) tandis que Paul Pogba et Anthony Martial venaient de sortir.

Pour José Mourinho, qui entretient des relations assez glaciales avec les deux Bleus, la coïncidence était savoureuse. Mais moins de trois minutes plus tard, son équipe a de nouveau sombré, Marko Arnautovic profitant d’un énorme boulevard plein axe pour crucifier David De Gea (3-1, 74e) et sceller le score. Le sort du coach mancunien par la même occasion ? Les prochains jours le diront. Mais il faudra bien, tôt ou tard, que quelqu’un ou quelque chose change à Manchester United.