MU-Neville: "Pogba est un joueur fantastique, mais..."

Gary Neville, l'ancien défenseur de Manchester United, a salué la victoire des Reds face à Manchester City (2-3) samedi en Premier League. Le consultant de Sky Sports s'est montré satisfait de la copie rendue par Paul Pogba, mais attend désormais plus de régularité de la part du milieu de terrain français. Et plus de sobriété...

"Je l'ai toujours dit: MU est une bien meilleure équipe quand Paul Pogba est sur le terrain. Il apporte de l'arrogance, de la confiance et de la conviction. Mais quand on signe pour autant d'argent, que l'on danse comme il le fait et que l'on a cette coupe de cheveux, il faut être bon et assumer. Il ne l'a pas été ces derniers mois, donc c'est une situation compliquée. Pogba est un footballeur fantastique, mais il doit être plus constant. Les fans de United ne veulent pas des robots, mais des joueurs avec de la personnalité. Il en a, mais il faut pouvoir la démontrer sur le terrain aussi".

Pour rappel, l'ancien joueur de la Juventus Turin a inscrit un doublé alors que son équipe était menée 2 à 0 par les Citizens.