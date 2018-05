MU: Mourinho, les titres et... l'humour

José Mourinho n'a pas son pareil pour répondre aux journalistes. Interrogé sur le propos de Pep Guardiola qui disait que c'était plus important de remporter la Premier League que la Ligue des champions, il a rétorqué: "On dit toujours que le plus important des deux, c'est celui qu'on gagne. Quand j'ai remporté la Ligue des champions, c'était le plus important. Quand j'ai gagné le championnat c'était le plus important pour moi".

Il a surtout ajouté: "Et quand je ne gagne rien, je dis que gagner n'est pas important..." Pour le plus grand plaisir des journalistes hilares.