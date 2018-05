MU: Mourinho agacé en conférence de presse

Absent lors de la défaite de Manchester United face à Birghton (0-1) vendredi soir à cause d'une blessure, Romelu Lukaku n'a pas pu aidé ses coéquipiers sur la pelouse, lui qui a donc manqué son deuxième match de Premier League cette saison.

Alors forcément, José Mourinho a été interrogé sur ses choix offensifs, l'entraîneur portugais ayant titularisé Mata, Rashford et Martial en attaque. De quoi l'agacer. "Depuis plusieurs mois, vous me demandez toujours pourquoi ce joueur ne joue pas, pourquoi celui-ci ne joue pas, pourquoi ce joueur est sur le banc, pourquoi Lukaku", a expliqué le "Special One" en conférence de presse.

L'ancien technicien de Chelsea en a donc assez des questions des journalistes, et a donc décidé de lâcher un petit tacle: "Vous devez être plus déçu que moi parce que je connais probablement mieux mes joueurs que vous, et certainement que vous ne les connaissez pas assez bien pour avoir toujours ces questions"