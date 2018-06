MU: Kanchelskis insultait Ferguson en croyant lui dire bonjour

Avant que David Beckham ne s'empare du côté droit du milieu de terrain des Red Devils pour de longues années, le poste était occupé par un joueur talentueux un peu oublié aujourd'hui: Andrei Kanchelskis. Le Russe, dont l'autobiographie vient de paraître en Angleterre, a vécu une entrée en matière assez... particulière avec Sir Alex Ferguson, comme il le raconte dans cet ouvrage.

"Mes coéquipiers m'ont enseigné la manière dont on devait saluer le manager. L'une des premières fois où je l'ai croisé dans le couloir du centre d'entraînement, il m'a demandé comment j'allais. Tout sourire, je lui ai répondu ce qu'on m'avait appris: 'Va te faire f*****, bâtard d'Ecossais'. Il s'est arrêté d'un coup et a commencé à sourire en entendant des rires exploser de l'autre côté du couloir".

En quatre saisons passées avec Manchester United, Andrei Kanchelskis a remporté deux fois la Premier League et inscrit 48 buts toutes compétitions confondues.

