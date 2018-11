MU au bout du suspense !

José Mourinho était fou. Quand Marcus Rashford, qui milite pour une place de titulaire, a manqué le cadre (64e), seul face au but vide, après un coup franc d’Ashley Young sur la barre, l’entraîneur portugais a bien cru que Manchester United n’arriverait jamais à s’imposer sur la pelouse de Bournemouth, samedi en début d’après-midi.

C’est pourtant ce qui est arrivé, grâce à… Rashford ! Remplaçant de Juan Mata peu avant l’heure de jeu, le jeune attaquant anglais a inscrit le but vainqueur à la 92e minute, ce qui commence à devenir une habitude chez lui, suite à un bon travail de Paul Pogba, auteur d’un passement de jambes avant de déborder et d’offrir une passe décisive à son coéquipier.

Martial enchaîne

Les Red Devils étaient pourtant bien mal partis face à des Cherries invaincus depuis six matches toutes compétitions confondues, et qui ont logiquement ouvert le score grâce à Callum Wilson (11e), auteur, comme son club, d’un excellent début de saison (6 buts et 4 passes décisives).

Servi par Alexis Sanchez, Anthony Martial, d’un plat du pied depuis le point de penalty, confirmait ensuite sa grande forme du moment, en égalisant pour signer son cinquième but lors des quatre derniers matches de Premier League (35e). Et si José Mourinho n’en a pas vraiment retrouvé le sourire au coup de sifflet final, il appréciera tout de même de voir que MU revient à égalité de points avec ses hôtes, et à deux points de la quatrième place.