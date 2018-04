Mourinho regrette ses clashs avec Wenger

Alors qu’Arsène Wenger va effectuer son dernier déplacement à Old Trafford en tant qu’entraîneur d’Arsenal dimanche après-midi (17h30), José Mourinho a déclaré qu’il regrettait ses prises de bec avec l’entraîneur français, qu’il avait notamment traité de "voyeur" et de "spécialiste de l’échec" et avec qui il avait également eu une altercation sur la touche en octobre 2014.

"Je regrette, et lui aussi, probablement. Il y a des petites choses dont on se serait bien passé, comme certains gestes et certains mots, a expliqué le coach portugais de Manchester United en conférence de presse. Mais j’ai toujours pensé que nos plus grand rivaux étaient aussi nos plus grands amis, parce que ce sont eux qui te poussent jusqu’à la limite."