Mourinho jaloux du calendrier de Liverpool

La publication du calendrier de Premier League n'a pas fait grincer des dents que du côté d'Arsenal, qui débutera par des chocs contre Manchester City et Arsenal. Du côté de Manchester United, on a aussi été interpellé par un détail qui n'en est pas tout à fait un.

Il concerne Liverpool. Les Reds auront en effet le privilège de recevoir chaque week-end qui suivra un match de la phase de poules de Ligue des champions, et n'auront donc pas à se déplacer, ce qui est toujours plus compliqué à gérer pour un entraîneur dans une semaine chargée. Les trois autres clubs anglais qualifiés pour la C1, Manchester City, Chelsea et Man Utd, sont eux logés à pareille enseigne, avec trois matches à domicile et trois matches à l'extérieur.

Selon le Times, ce point n'aurait pas gêné Pep Guardiola et Maurico Pochettino, mais il aurait chagriné José Mourinho, qui estimerait ainsi que Liverpool a un petit avantage sur ses rivaux en Championnat...