Mourinho écarte Martial

José Mourinho ne manque pas l’occasion de taper une énième fois sur Anthony Martial... Alors que l’attaquant français de Manchester United a déserté le groupe des Red Devils aux Etats-Unis la semaine dernière, il a été écarté pour la dernière rencontre de préparation contre le Bayern, ce dimanche à l’Allianz Arena. Selon la presse anglaise, le joueur devrait bien être sanctionné financièrement avec une retenue sur salaire de 170 000 livres.

Pour rappel, "Toto" Martial semblait avoir une bonne excuse personnelle… Autorisé à rentrer à Paris il y a 10 jours pour assister à la naissance de son deuxième enfant (Swan, un garçon), l’international français a ensuite décidé de rester au chevet de sa compagne, qui a vécu un accouchement difficile. "Désolé mais ma famille passera toujours avant le reste", avait justifié le footballeur, mercredi sur Twitter, avant de regagner le centre d’entraînement du club anglais, le lendemain.

Malgré son motif d’absence, Anthony Martial s’est donc mis son entraîneur à dos et cela pourrait bien sonner le glas de son aventure à MU. Il faut dire que l’ancien Monégasque, âgé de 22 ans, a quelque peu déçu sous les ordres du Portugais, avec seulement 8 buts marqués en 2016-2017 et 11 en 2017-2018. Les tabloïds britanniques en profitent ainsi pour évoquer un départ à Chelsea en échange de Willian, un ailier que le "Special One" espère vivement recruter. Et si José Mourinho sortait vainqueur de cette histoire ?