Mourinho: "Chelsea ne méritait pas de gagner"

Alors que Manchester United a été battu 1-0 par Chelsea samedi après-midi en finale de la FA Cup, sur un penalty d’Eden Hazard (22e), José Mourinho était amer à l’issue de la rencontre.

"Je les félicite, mais je pense qu’ils ne méritaient pas de gagner. Je suis l’entraîneur de Manchester United et je dois être respectueux, et pas seulement parce que c’est mon ancien club. On méritait de gagner, je pense qu’on était la meilleure équipe mais c’est le football. Je suis quand même curieux de savoir ce que vous diriez ou ce que les gens écriraient si mon équipe jouait comme Chelsea l’a fait. Juste par curiosité", a déclaré l’entraîneur portugais après la rencontre, rapporte la BBC.