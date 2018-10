Henrikh Mkhitaryan a rendu hommage à Charles Aznavour, décédé ce lundi à l'âge de 94 ans.

"C'est avec profonde tristesse que nous apprenons aujourd’hui le décès de notre très cher Charles Aznavour. Un monument nous quitte, mais l’ensemble de son oeuvre restera à jamais gravé dans nos cœurs. You’ll always stay For “us”, For “me” - FORMIDABLE! Reposez en paix", a ainsi tweeté le joueur d'Arsenal et attaquant star de l'Arménie (70 sélections, 25 buts), en légende d'une photo sur laquelle il pose en compagnie du chanteur, lui aussi d'origine arménienne.