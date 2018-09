Mercato: Man Utd s’intéresse (aussi) à Barella

C’est l’une des nouvelles pépites de la Serie A. Nicolo Barella, rugueux milieu de terrain évoluant à Cagliari, est le centre d’attention de nombreuses grandes écuries. Et si l’on savait Liverpool, la Juventus, l’AC Milan et la Roma déjà intéressés, c’est au tour de Manchester United d’entrer dans la danse.

Capé à une reprise avec la Squadra Azzurra, le joueur de 21 ans a déjà laissé filtrer quelques informations quant à l’orientation qu’il pourrait donner à sa carrière : ''Si je devais choisir entre la Serie A et la Premier League, je choisirais l’Angleterre parce que j’aime la façon dont on aborde le football là-bas. Tout le monde y est aussi irritable et enclin à faire des fautes que moi.''