Mercato Man Utd: Sanchez vendu dès janvier ?

A l'heure de quitter Arsenal en janvier dernier, Alexis Sanchez avait été l’objet de nombreuses convoitises. Les deux clubs de Manchester se l’étaient d’ailleurs disputé, avant que le Chilien ne donne son accord aux Red Devils. Mais depuis son arrivée, José Mourinho et consorts ont largement déchanté. Deux maigres buts en douze matches l’an passé, et cette saison, silence radio lors de ses cinq apparitions. Ce week-end, Sanchez ne faisait même pas partie du groupe mancunien, défait par les Hammers (3-1, 7e journée), lui qui avait pourtant fait le déplacement. Autant de signes annonciateurs (selon le Daily Star) d’un possible départ dès la trêve hivernale... Si United trouve preneur pour un joueur dont les émoluments hebdomadaires avoisinent les 560 000 euros !