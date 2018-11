Mercato Man Utd: Prolongation valorisée pour Martial?

En pleine forme ces dernières semaines et récemment élu joueur du mois d’octobre du côté de Manchester United, Anthony Martial serait en passe de se voir offrir une prolongation de contrat. Selon The Sun, l’attaquant tricolore, auteur de cinq buts lors de ses quatre dernières sorties en Premier League, aurait la possibilité de rempiler pour cinq saisons chez les Red Devils, pour un deal avoisinant les 50 millions d’euros sur cinq ans (bonus compris) et un salaire hebdomadaire de plus de 210 000 euros.

Le Français avait récemment refusé une proposition à 180 000 euros par semaine, mais ne semble pas vouloir quitter la maison mancunienne. Les discussions se poursuivent et devraient aboutir d’ici Noël.