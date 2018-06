Mercato Man Utd: Fellaini jusqu'en 2020

En pleine Coupe du monde avec la Belgique et qualifié pour les huitièmes de finale, tout va bien pour Marouane Fellaini.

Le milieu de terrain belge vient de signer une prolongation de contrat avec son club de Manchester United. Alors que son bail arrivait à expiration, le joueur de 30 ans a prolongé chez les Red Devils jusqu’en juin 2020, avec une année supplémentaire en option.

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Fellaini met donc fin à toutes les rumeurs et sera bien sous les ordres de Jose Mourinho après le Mondial.

