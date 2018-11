Mercato Chelsea: Pas de recrue hivernale, selon Sarri

Invaincu depuis le début de la saison avec son équipe de Chelsea, toutes compétitions confondues, Maurizio Sarri a indiqué qu’il ne comptait pas recruter lors du mercato hivernal.

Comme le rapporte The Independent, l’entraîneur des Blues est satisfait du début de saison de son équipe et a même avoué qu’il ne s’attendait pas à voir de telles performances aussi rapidement. S’il ne compte donc pas bouleverser les choses cet hiver, Sarri n’en reste pas moins sûr qu’il peut (et doit) améliorer le jeu défensif de sa formation. Charge aux joueurs déjà présents de s’améliorer dans ce secteur.