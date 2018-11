Mendy opéré du genou gauche

Mauvaise nouvelle pour Benjamin Mendy. Forfait pour le rassemblement de l'équipe de France en raison d'une blessure au genou gauche et suppléé par Ferland Mendy, le Citizen s'est fait opérer ce mercredi soir à Barcelone, a fait savoir son club dans un communiqué. Lundi, au moment d’annoncer son forfait, la Fédération Française de Football avait évoqué une entorse du genou gauche et une lésion méniscale.

Si les Citizens n’ont pas précisé l’indisponibilité du champion du monde, ce passage par la case opération laisse augurer une absence conséquente. Une nouvelle fois. Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit l’an dernier, l’ancien Monégasque avait en effet été sur le flanc durant de longs mois, revenant juste à temps pour faire partie des 23 pour la Coupe du monde.

Benjamin Mendy n’en a pas pour autant perdu le sourire. "L’autre genou était jaloux, a-t-il ainsi ironisé sur les réseaux sociaux. Mais l’opération s’est bien passée et tout va bien maintenant." Et l’international tricolore de faire preuve encore d’humour: "Je reviendrai bientôt les gars, vous devez juste vous trouver un autre capitaine sur FPL (Fantasy Premier League, ndlr) pour quelques matches", a-t-il ajouté. Débarqué à Manchester City contre un chèque de 57,5 millions d’euros, Benjamin Mendy n’a pour l’heure disputé que 19 matches avec les Mancuniens.

Other knee was jealous but the operation went well and its all good now be back soon guys u just have to found another FPL captain for some games ✌ https://t.co/RD5ZGGkhMS