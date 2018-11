Pour Anthony Martial, comme pour Manchester United et José Mourinho, il y aura eu un avant et un après Newcastle dans l'histoire de cette saison. Avant cette rencontre du 6 octobre, on imaginait que l'attaquant français attendait patiemment le départ du manager portugais, qui aurait pu (dû) intervenir en cas de défaite face aux Magpies, pour retrouver un entraîneur qui compte vraiment sur lui. Mais MU a remporté ce fameux match face à Newcastle (3-2), après avoir été mené très vite 2-0, et Martial avait joué un rôle important en marquant le but de l'égalisation qui a sauvé, quelque part, la tête de Mourinho.

Martial ne s'est pas arrêté là. Il a inscrit un doublé à Stamford Bridge face à Chelsea (2-2) et a signé le but de la victoire contre Everton (2-1), le week-end dernier, d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface. En toute logique, l'ancien Monégasque a été récompensé par le trophée de joueur du mois de Manchester United. Et José Mourinho n'a que du bien à dire à son sujet, désormais. "Je pense qu'il a toujours le même talent naturel qu'il y a un ou deux ans, mais il a progressé dans sa façon de penser le football, de penser l'entraînement aussi, et de penser son rôle dans l'équipe. Je suis vraiment content de lui", avoue le manager portugais sur le site des Red Devils.

"Pour moi, sur le dernier mois, on a vu le vrai Martial, celui qu'on attend, parce qu'il a tellement de talent, estime pour sa part la légende du club Bryan Robson, qui attend maintenant une confirmation de la part du Français. Il a fait un mois fantastique, et on espère qu'il va continuer toute la saison de cette façon. Mentalement, il doit devenir juste un peu plus fort pour faire ce qu'il est capable de faire de chaque semaine, et pas sur un mois, avant d'avoir un passage à vide pendant les deux mois suivants, puis de revenir en forme." A voir aussi si le retour de blessure d'Alexis Sanchez ne viendra pas aussi sur son temps de jeu.