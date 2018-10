Martial et Sanchez sauvent Mourinho !

On n’est pas plus avancé. Alors que plusieurs médias britanniques ont affirmé que José Mourinho allait être licencié ce week-end qu’importe le résultat contre Newcastle, Manchester United s’est justement imposé devant les Magpies (3-2), samedi soir à Old Trafford. Le scénario de la rencontre en atteste: les joueurs mancuniens n’ont visiblement pas lâché leur entraîneur et ont tout fait pour arracher les trois points, après quatre matches sans victoire.

La situation était pourtant dramatique en début de match. MU a encaissé deux buts lors des 10 premières minutes, ce qui n’était jamais arrivé à domicile dans l’histoire du club. Ashley Young était à chaque fois par dépassé devant la vitesse de Kenedy (7e) et Yoshinori Muto (10e). Mais le "Special One" n’est pas resté les bras croisés, il a sorti Eric Bailly dès la 19e minute (remplacé en défense par Scott McTominay puis Nemanja Matic) afin de lancer Juan Mata. Le gaucher espagnol a justement relancé les siens d’un coup franc (70e).

La suite du match fut folle car ce sont deux joueurs classés parmi les "anti-Mourinho" du vestiaire qui ont fait la décision. Anthony Martial a égalisé (76e), d’une frappe en force après un superbe une-deux avec Paul Pogba – omniprésent dans le jeu –, puis Alexis Sanchez, lancé dans la bataille à l’heure de jeu, a donné la victoire à son équipe de la tête (90e). Le coach portugais pouvait quitter le terrain sous les applaudissements d’une partie du public mancunien. On a hâte de voir s'il sera éjecté dans les prochaines heures...