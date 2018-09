Martial enfin lancé ?

Anthony Martial a enfin lancé sa saison 2018-2019. Titulaire mercredi avec Manchester United à Berne, dans le cadre de la première journée de Ligue des champions, l’attaquant français de 22 ans a inscrit le dernier but de son équipe (66e), lancé par son ami Paul Pogba, auteur, lui, d’un doublé. Il s’offre ainsi sa première réalisation de l’exercice, lui qui n’avait plus scoré hors d’Old Trafford depuis le mois de janvier. "Toto" a bien mérité la belle ovation qu’il a reçue de la part des supporters présents en Suisse.

Toutefois, ce match contre les Young Boys n’arrange pas forcément son cas chez les Red Devils. Anthony Martial reste une doublure dans le secteur offensif car les places sont chères sur les ailes du 4-3-3 de José Mourinho. Alexis Sanchez, pourtant muet cette saison, et Jesse Lingard, sont les actuels titulaires afin d'accompagner Romelu Lukaku, avec un Marcus Rashford qui est la première option offensive aux trois postes offensifs. Enfin, Juan Mata, lui, est le seul à posséder un profil de meneur de jeu, ce qui est utile dans certaines situations.

En somme, l’ancien Monégasque est bien parti pour se contenter des rencontres "secondaires" comme en League Cup la semaine prochaine, contre Derby. La saison passée, il avait été un super sub d'une grande efficacité avant de décevoir lors de ses titularisations, pour finir avec 11 buts et 9 passes décisives en 45 matches. Forcément privé de Coupe du monde en Russie, l’international français avait demandé son transfert, mais ses dirigeants l’ont retenu et lui proposent même une prolongation…