Maradona adore Mourinho, moins Guardiola

Le propos est tranché. Comme toujours avec Maradona bien souvent dans l’excès. Aujourd’hui entraîneur du club de Dorados, à Culiacan au Mexique, « El Pibe de oro » poursuit son apprentissage du métier d’entraîneur. Et pour ce faire, le lieu est parfait. "En tant que technicien, je dois encore beaucoup apprendre. Et c’est pour ça que je vais aller une semaine à Manchester pour voir entraîner Mourinho et lui demander plein de choses", explique ainsi Maradona lors d’une longue interview pour Marca.

Et lorsqu’il lui est demandé pourquoi ce choix du technicien portugais, il rétorque sans hésiter: "Parce que c’est le meilleur, sans aucun doute". Inévitablement, la comparaison avec les autres entraîneurs et notamment Pep Guardiola intervient dans la foulée. "Pour moi, c’est le meilleur. A Pep, je lui attribue le mérite d’avoir su profiter de l’héritage laissé par Johan Cruyff. Le tiquitaca, Guardiola ne l’a pas inventé, c’était Cruyff", plaide-t-il.

Maradona: "Me hubiese encantado una oportunidad en el Real Madrid. Me sobran espaldas para ello. Pero bueno, las cosas se dieron así. Hoy estoy en Dorados y soy feliz" https://t.co/3yIrBfhDR0 — MARCA (@marca) 14 novembre 2018

Un choix ferme qui n’est évidemment pas le seul puisqu’il tire à boulets rouges sur Lionel Scaloni, le nouveau sélectionneur de l’Argentine. Les critiques pleuvent à son sujet car il considère, depuis la première minute, qu’il n’a pas la carrure pour un tel poste. Et manifestement, c’est la même chose pour Santiago Solari au Real Madrid. "Ils n’ont pas les épaules pour ce genre d’équipes. (…) Je ne crois pas qu’ils vont durer. Les entraîneurs doivent passer par certaines étapes, ils ne l’ont pas fait", argumente-t-il.

Et si lui a pu prendre en charge rapidement la sélection argentine (de 2008 à 2010), ce devait donc être différent. Comme ce fut le cas pour Zidane au Real. "C’est différent de franchir les étapes en s’appelant Zidane qu’en s’appelant Scaloni ou Solari", rétorque Maradona. L’avenir dira s’il avait raison.