Manchester, un point c'est peu

Manchester United et Arsenal ont pris un point chacun ce mercredi soir, à Old Trafford, mais ce match nul, prolifique (2-2), ne peut pas être analysé de la même manière dans les deux camps. D'un côté, les Gunners enchaînent un vingtième match consécutif sans défaite, toutes compétitions confondues, et restent sur une vague positive après la très belle victoire dans le derby du Nord de Londres contre Tottenham (4-2). Dans l'autre sens, c'est un quatrième match sans victoire en championnat pour les hommes de José Mourinho, dont la place aurait pu être menacée en cas de revers.

Le "Special One" avait fait des choix forts dans sa composition d'équipe en laissant sur le banc Romelu Lukaku et surtout Paul Pogba, avec qui le ton serait monté dans le vestiaire après le nul à Southampton (2-2). Sur ce coup-là, ses choix ont été plutôt payants puisque Mourinho, qui voulait voir des courses et de l'envie, a vu ses attaquants être bons, et marquer. Anthony Martial, le jour de ses 23 ans, a égalisé après un coup franc mal repoussé par Leno (1-1, 30e), quelques minutes après une toile de David de Gea sur une tête de Shkodran Mustafi (0-1, 26e). Puis Jesse Lingard a profité d'une mésentente dans la défense d'Arsenal (2-2, 69e) pour répondre au but plein de réussite d'Alexandre Lacazette (1-2, 68e).

En ayant été mené deux fois au score, on peut se dire que Manchester United s'en sort bien, d'autant que De Gea s'est bien rattrapé avec deux arrêts importants devant Pierre-Emerick Aubameyang (71e, 75e). Mais ce point apparaît bien léger dans la situation des Red Devils, qui se retrouvent désormais à 18 points du leader, Manchester City, et à 8 points des places qualificatives pour la Ligue des champions. A l'inverse, Arsenal, qui revient à hauteur de Chelsea (battu à Wolverhampton), reste dans le bon wagon.