Manchester City a officiellement dévoilé son nouveau maillot pour la saison prochaine.

Dans un tweet posté par les Citizens, on voit notamment Kevin de Bruyne le porter.

Cette tunique sera portée par les champions d'Angleterre dès mercredi soir face à Brighton, pour le dernier match de la saison de Man City à domicile (match en retard de la 31e journée de Premier League).

The new 2018/19 #mancity home kit is revealed! pic.twitter.com/kNUNE1btfw