Man Utd: Un poste pour Evra ?

Et si Patrice Evra revenait à Manchester United ? Selon le Daily Mail, le latéral français de 37 ans, qui n'a pas encore annoncé qu'il prenait sa retraite, est en discussions avec les Red Devils. L'ancien joueur de Monaco et de l'OM pourrait occuper un rôle d'ambassadeur, ou de liaison entre les joueurs et les dirigeants. Evra, qui a joué plus de 370 matches avec MU et remporté la Ligue des champions en 2008, est notamment proche des Français de l'effectif actuel du club, Paul Pogba et Anthony Martial.