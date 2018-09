Man Utd: Sir Alex Ferguson acclamé pour son retour

Pour sa première apparition à Old Trafford depuis son hémorragie cérébrale du 5 mai dernier, le mythique entraîneur de Manchester United a eu droit à une longue et poignante standing ovation, de la part de son ancien public.

Sir Alex en a d’ailleurs profité pour donner de ses nouvelles : ''Cette période a été longue et dure à vivre. Je progresse pas à pas, en faisant ce que les docteurs me demandent. Tout se passe bien.'' L’ex entraîneur des Red Devils ne s’était plus assis dans les tribunes d’Old Trafford depuis le 29 avril 2018.