Man Utd: Sanchez encore blessé...

Qu'est devenu le Alexis Sanchez qui brillait encore sous les couleurs d'Arsenal en 2016-2017, inscrivant 24 buts en Premier League juste avant de rallier Manchester United ? Depuis son arrivée du côté d'Old Trafford il y a un an environ, l'attaquant international chilien est méconnaissable, et son début d'exercice n'incite pas à l'optimisme.

L'ancien Gunner fréquente beaucoup l'infirmerie et ne compte que cinq titularisations en championnat, pour un petit but marqué. Déjà privé du dernier match de Ligue des champions contre les Young Boys Berne (1-0), Alexis Sanchez était espéré par son coach José Mourinho pour le déplacement de samedi prochain à Southampton, comptant pour la 14e levée de Premier League. Mais le Red Devil s'est blessé à l'entraînement jeudi et souffre des ischio-jambiers, rendant son forfait inéluctable au moment de défier les Saints.