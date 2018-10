Man Utd: Rooney défend Mourinho

En pleine crise sportive depuis le début de saison, Manchester United pourrait être amené à virer son entraîneur au cours des semaines ou mois à venir. Néanmoins, ce ne serait pas la bonne solution à en croire Wayne Rooney, qui a pris la défense de José Mourinho dans les colonnes du Telegraph.

"Les joueurs, le manager, le début de saison est difficile pour tout le monde, a commenté l'attaquant anglais désormais exilé en Major League Soccer. Le manager peut faire beaucoup, mais ensuite, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, et c'est à eux de se réveiller et de faire plus collectivement. José Mourinho est une cible facile, mais les joueurs doivent faire mieux".