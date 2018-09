Man Utd: Rashford et Matic absents contre Wolverhampton

Ce samedi, à partir de 16 heures, Manchester United accueille Wolverhampton à Old Trafford pour le compte de la 6e journée de Premier League. Et pour cette rencontre, José Mourinho sera notamment privé de Marcus Rashford et Nemanja Matic, tous deux suspendus.

Par ailleurs, Ander Herrera et Marcos Rojo sont encore jugés trop justes par le staff médical des Red Devils et devraient donc manquer le duel face aux Wanderers. A contrario, Phil Jones pourrait réintégrer la rotation, alors que Jesse Lingard et Antonio Valencia sont eux attendus avec plus de certitudes.