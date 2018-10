Man Utd: Procédure disciplinaire ouverte contre Mourinho

La Fédération Anglaise (FA) a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de José Mourinho. En longeant la ligne de touche pour regagner les vestiaires d'Old Trafford, et en fixant l'objectif, le Portugais a distinctement lâché un "fodas filhos de puta" ("fuck you, son of bitches", en anglais).

Mourinho pourrait être suspendu pour le déplacement de Man Utd à Chelsea ce week-end. Il a jusqu'à vendredi après-midi pour répondre aux accusations.

I'm sorry but it's actually crazy that Mourinho has been charged. Only caught on camera because a camera is thrust into his face! It's not like it was an interview or press conference...https://t.co/zOcPUIC5bDpic.twitter.com/PUgZCEstuc