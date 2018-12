José Mourinho poursuit son turnover pour le déplacement de Manchester United à Southampton. Remplaçant cette semaine en Ligue des champions face à Berne (1-0), Paul Pogba retrouve une place de titulaire au milieu de terrain. C'est l'inverse pour Anthony Martial, qui glisse sur le banc. Nemanja Matic évoluera une fois n'est pas coutume en défense centrale.

Five changes for #MUFC today! Here's the starting XI for #SOUMUN... pic.twitter.com/5byF8dUL8v