Man Utd: Pogba titulaire à West Ham

Manchester United se déplace sur la pelouse de West Ham, jeudi soir, en match en retard de la 31e journée de Premier League.

Les Red Devils évolueront avec une défense à cinq, avec le duo Jesse Lingard-Alexis Sanchez devant. Paul Pogba sera associé dans l'entrejeu à Ander Herrera et Scott McTominay.

Du côté londonien, Patrice Evra est remplaçant.

We're unchanged, with Hart back in the squad after recovering from illness. pic.twitter.com/Bz6khYpD9X