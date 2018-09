Man Utd: Pogba et Martial titulaires face à West Ham

Décroché dans la course au titre, avec 8 points de retard sur le leader (Liverpool, 18 pts), Manchester United (7e, 10 pts) se déplace ce samedi sur la pelouse de West Ham (17e). Pas le meilleur moment pour affronter des Hammers en pleine renaissance, et qui restent sur un véritable carton en Cup (8-0), face à la modeste formation de Macclesfield, pensionnaire de 4e division.

Pour ce match comptant pour la 7e journée de Premier League, José Mourinho a décidé d’aligner un onze au sein duquel on retrouve les Français Anthony Martial et Paul Pogba.

Le onze de Man Utd : De Gea – Young, Smalling, Lindelof, Shaw – Fellaini, Matic – McTominay, Pogba, Martial – Lukaku

How we'll line up for #WHUMUN... #MUFC



Let's do this! pic.twitter.com/e2Lj6Qyf2T