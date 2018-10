Man Utd: Pogba et Martial titulaires face à Newcastle

Restant sur quatre matches de rang sans victoire, toutes compétitions confondues, Manchester United (10e) aborde sa confrontation face à Newcastle (18e), avec la nécessité de gagner. Pour ce match comptant pour la 8e journée de Premier League (ce samedi, à 18h30), José Mourinho a décidé de faire confiance à un onze (quasi) habituel, avec notamment Martial et Pogba. Sous pression, le coach portugais sait qu'une nouvelle contre-performance, qui plus est à domicile, pourrait lui être fatale.

Le onze mancunien : De Gea – Young, Bailly, Smalling, Shaw – McTominay, Matic, Pogba - Rashford, Lukaku Martial

