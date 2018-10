Man Utd: Pogba et Martial titulaires contre Chelsea

Alors qu’il se doit de ramener un bon résultat de son déplacement à Chelsea avec son équipe de Manchester United, José Mourinho a décidé d’aligner une nouvelle fois ses deux Français dans son onze de départ. Paul Pogba au centre et Anthony Martial à l’avant, sur le côté gauche, auront donc l’honneur de débuter le match face aux Blues.

Et si N'Golo Kanté est bien présent au coup d’envoi, au sein du 4-3-3 londonien, ce n’est pas le cas d’Olivier Giroud, relégué une fois encore sur le banc, au profit d’Alvaro Morata.

Le onze de Chelsea : Arrizabalaga – Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso – Jorginho, Kovacic, Kante – Willian, Morata, Hazard

Le onze de Man U : De Gea – Young, Lindelof, Smalling, Shaw – Mata, Matic, Pogba – Rasford, Lukaku, Martial

Today's team to play Man Utd... #CHEMUN pic.twitter.com/L0VMVLEOUg

Here it is - today's #MUFC team news! #CHEMUN pic.twitter.com/RUILdV8cvY